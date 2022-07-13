قبل مغادرتهم ..ضيوف خادم الحرمين ينثرون مشاعرهم على أكبر جدارية في منى

تسابق ضيوف خادم الحرمين الشريفين قبل مغادرتهم مشعر منى إلى خط كلماتهم على لوحة جدارية بمساحة 48 مترا، دونوا عليها أسمى عبارات الشكر والثناء لما وجدوه من اهتمام من اللجان العاملة.
ووثقت عدسة “أخبار 24” ما خطه الحجاج من شكر وتقدير ومشاعر جياشة تجاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سائلين الله سبحانه وتعالى لهما دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلاد الحرمين أمنها وأمانها.
ومكنت اللجنة المنظمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية من نثر مشاعرهم على اللوحة، تحت إشراف الفنان السعودي ناصر الصبيحي في مقر استضافتهم بمشعر منى.