طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة بالرياض والشرقية وأمطار رعدية بالمناطق الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
وأضاف أن السحب الرعدية الممطرة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).
وأوضح أن الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (43 درجة بمكة المكرمة، و46 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و45 درجة في الرياض وبريدة، و39 درجة في جدة).