الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8% للربع الثاني من العام الحالي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.2%. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا بـ 1.8% في الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.