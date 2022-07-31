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جديد المحليات > الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8% للربع الثاني من العام الحالي
31/07/2022   3:47 م

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8% للربع الثاني من العام الحالي

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.2%. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا بـ 1.8% في الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.

الهيئة العامة للإحصاء

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8% للربع الثاني من العام الحالي

جديد المحليات
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