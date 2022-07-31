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جديد المحليات > يطوف بعض مدن المملكة وينتقل إلى الخارج.. أمير الشرقية يدشّن معرض “هجرة الرسول”
31/07/2022   3:46 م

يطوف بعض مدن المملكة وينتقل إلى الخارج.. أمير الشرقية يدشّن معرض “هجرة الرسول”

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دَشَّنَ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، معرضَ “الهجرة على خطى الرسول ﷺ”، الذي يتناول موضوعَ الهجرة بأسلوب معاصر، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران.

وثَمَّنَ أمير الشرقية جهودَ مركز الملكِ عبدِالعزيزِ الثقافي العالمي “إثراء” لنشر سيرة نبينا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- من خلال هذا المعرض وإظهار سيرته العطرة بأفضل تقنيات العرض ليجوبَ دولَ العالم ويَطَّلِعَ الجميعُ على سيرة رسولِنا الكريم، فيما يستمرُ المعرضُ 9 أشهر لينتقل بعد ذلك إلى كل من (الرياض وجدة والمدينة المنورة) ثم عدد من مدن العالم.

من جانبه، أوضحَ مدير “إثراء” عبدالله الراشد، أنَّ الهجرة على خطى الرسول ﷺ، ليس معرضًا فحسب، بل هو مشروع نوعي متكامل يُقَدَّم بأسلوب معاصر من خلال معرض عالميٍّ متنقل، حيث عكفَ المركزُ على إعداد وتصميم المعرض لمدة 3 سنوات بمساعدة أكثر من 70 باحثًا وفنانًا.

أمير الشرقية يدشّن معرض "هجرة الرسول" أمير الشرقية يدشّن معرض "هجرة الرسول" أمير الشرقية يدشّن معرض "هجرة الرسول"

وفق “أخبار 24”.

يطوف بعض مدن المملكة وينتقل إلى الخارج.. أمير الشرقية يدشّن معرض “هجرة الرسول”

جديد المحليات
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