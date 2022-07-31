يطوف بعض مدن المملكة وينتقل إلى الخارج.. أمير الشرقية يدشّن معرض “هجرة الرسول”

دَشَّنَ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، معرضَ “الهجرة على خطى الرسول ﷺ”، الذي يتناول موضوعَ الهجرة بأسلوب معاصر، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران.
وثَمَّنَ أمير الشرقية جهودَ مركز الملكِ عبدِالعزيزِ الثقافي العالمي “إثراء” لنشر سيرة نبينا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- من خلال هذا المعرض وإظهار سيرته العطرة بأفضل تقنيات العرض ليجوبَ دولَ العالم ويَطَّلِعَ الجميعُ على سيرة رسولِنا الكريم، فيما يستمرُ المعرضُ 9 أشهر لينتقل بعد ذلك إلى كل من (الرياض وجدة والمدينة المنورة) ثم عدد من مدن العالم.
من جانبه، أوضحَ مدير “إثراء” عبدالله الراشد، أنَّ الهجرة على خطى الرسول ﷺ، ليس معرضًا فحسب، بل هو مشروع نوعي متكامل يُقَدَّم بأسلوب معاصر من خلال معرض عالميٍّ متنقل، حيث عكفَ المركزُ على إعداد وتصميم المعرض لمدة 3 سنوات بمساعدة أكثر من 70 باحثًا وفنانًا.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز#أمير_الشرقية
في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مساء اليوم معرض ” الهجرة على خطى الرسول ﷺ ” الذي يعد الأول من نوعه في تناول سيرة الهجرة المباركة بأسلوب معاصر. pic.twitter.com/yaKq7Ryqxw
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) July 30, 2022
وفق “أخبار 24”.