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جديد المحليات > تخليداً لإنجازاته.. إطلاق اسم “خليل الزياني” على أحد شوارع الدمام
31/07/2022   3:47 م

تخليداً لإنجازاته.. إطلاق اسم “خليل الزياني” على أحد شوارع الدمام

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أُطلق اسم خليل الزياني، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقًا وعميد المدربين السعوديين، على أحد شوارع حي المزروعية بالدمام وهو الحي الذي يقطنه المدرب.

ويعد إطلاق اسم الزياني على أحد شوارع الدمام كأول رياضي في المملكة يحظى بهذا التكريم، تخليداً لإنجازاته غير المسبوقة مع المنتخب السعودي بعدما نجح في قيادته لتحقيق بطولة كأس آسيا 1984 والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 1984.

من جانبه، أعرب الزياني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين العزيز ولولي العهد وكذلك لأمير الشرقية ونائبه، على هذا التكريم، الذي حظي به بتسمية أحد شوارع المنطقة باسمه قائلا : “أفرحتني هذه المبادرة، وأفرحت عائلتي”. وفق “أخبار 24”.

وبدأ الزياني مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لفريق الاتفاق عام 1973، ثم أصبح المدير الفني للنواخذة في عام 1976، وقاد المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا لأول مرة عام 1984 في سنغافورة، واستمر مع الأخضر حتى عام 1986، وبعد رحيله عن المنتخب السعودي عاد لتدريب الاتفاق، كما خاض عدة تجارب مع أندية القادسية والنهضة والهلال في تسعينيات القرن الماضي.

إطلاق اسم "خليل الزياني" على أحد شوارع الدمام إطلاق اسم "خليل الزياني" على أحد شوارع الدمام إطلاق اسم "خليل الزياني" على أحد شوارع الدمام

تخليداً لإنجازاته.. إطلاق اسم “خليل الزياني” على أحد شوارع الدمام

جديد المحليات
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