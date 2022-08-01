“الجوازات” تدعو المواطنين للاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر “أبشر”

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر” من إصدار وتجديد الجواز السعودي، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي “سُبُل” لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد.
وشدد “الجوازات” على أهمية تأكد المواطنين الراغبين في السفر خارجياً من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.
يذكر أن الخدمات عبر منصة أبشر تتطلب حجز موعد إلكتروني حال الرغبة في تسلّم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق. وفق “أخبار 24”.
وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت (السبت) الماضي الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إيصال جواز السفر السعودي عبر البريد السعودي “سُبُل”.