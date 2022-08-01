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جديد المحليات > “الصناعة”: فوز 12 شركة في المنافسة على المواقع المطروحة للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالرياض
01/08/2022   10:50 م

“الصناعة”: فوز 12 شركة في المنافسة على المواقع المطروحة للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالرياض

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن فوز 12 شركة بالمنافسة على المواقع المطروحة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض.

وأشارت الوزارة اليوم (الاثنين) إلى أن عدد الشركات التي تأهلت للمرحلة الأخيرة من المنافسة بلغت 25 شركة.

وأوضحت أن الطرح يهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح.

وأضافت أن الخطوة تعزز الاستثمار في قطاع التعدين، وتشجع الصناعات الوطنية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

وكشفت الوزارة بأنها عملت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع، والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب عليها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات.

"الصناعة": فوز 12 شركة في المنافسة على المواقع المطروحة للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالرياض

“الصناعة”: فوز 12 شركة في المنافسة على المواقع المطروحة للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالرياض

جديد المحليات
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