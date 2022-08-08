“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك في عاشوراء” بهدف تأمين المسكن للأسر الأشد الحاجة

أطلقت منصة “جود الإسكان” حملة “جودك في عاشوراء”؛ وذلك بالتزامن مع يوم عاشوراء بهدف تذكير أهل الخير بالمساهمة في توفير المساكن، وسداد الإيجارات للأسر الباحثة عن الأمان السكني من فئة الأشد احتياجاً.
ودعت المنصة، اليوم (الاثنين)، أهل الجود إلى اغتنام الفرصة بالتبرع أملاً في تبديل حال الأسر شديدة الحاجة للمسكن وصلاح أمورهم؛ وذلك من خلال زيارة رابط المنصة.
وأضافت أن الحملة تأتي ضمن جهودها لسد احتياجات الأسر السعودية الأشد حاجة الباحثة عن الأمان السكني؛ وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الأسر شديدة الحاجة.
وتهدف “جود الإسكان” إلى جَذْب الإسهامات الخيرية من المجتمع، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها؛ وفق آلية شفّافة ومحوكمة، تضمن إيصال الدعم الخيري إلى مستحقيه؛ مما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم أفراد المجتمع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منصة جود الإسكان تُعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع – أفراداً ومنظمات – لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات.