ارتفاع أرباح النهدي الطبية 20% للنصف الأول و18% للربع الثاني 2022

أظهرت النتائج المالية لشركة النهدي الطبية، ارتفاع أرباحها إلى 506 ملايين ريال خلال النصف الأول 2022، بارتفاع 20% عن الفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغت أرباحها 421.8 مليون ريال.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.6% مدفوعة بالنمو في قطاع الأدوية نتيجة جائحة كورونا، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 8.4٪ نتيجة للنمو الحاصل في المبيعات والمزيج المتنوع من المنتجات، فضلاً عن ارتفاع المصاريف التشيغيلة 6.3%، وارتفاع صافي الربح 20.2% مدفوعًا بالنمو الحاصل في الإيرادات.
كما ارتفعت أرباح الشركة للربع الثاني 2022 إلى 269 مليون ريال، بارتفاع نسبته 18% عن الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كانت الأرباح 227 مليون ريال، وبلغ متوسط ريع السهم 2.07 ريال مرتفعاً بنسبة 18.4% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.وفق “أخبار 24”.
وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى راتفاع الإيردات 8.2%، وارتفاع إجمالي الربح 7.7%، وارتفاع مصاريف التشغيل 4.7%، وارتفاع صافي الربح 18.4%، بالإضافة إلى نمو المبيعات بسبب موسم رمضان وزيادة أعداد المعتمرين.