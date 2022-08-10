لتخزينهما لحوماً فاسدة.. “التجارة” تشهر بمقيمَين بعد صدور حكم قضائي بسجنهما وإبعادهما

شهرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين من الجنسية الهندية والبنجلاديشية، بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت أن المقيمين تورطا في تحويل مقر السكن الخاص بهما إلى مستودع لتخزين اللحوم والأغذية الفاسدة مجهولة المصدر بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف.
ونشرتِ الوزارة الحكمَ القضائيَ الصادرَ من المحكمة الجزائية بسكاكا ضد المخالفين، والذي تضمن تغريمهما وسجنهما لمدة 3 أشهر؛ والإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما، إلى جانب مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة. وفق “أخبار 24”.
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط أكثر من 2000 كيلوجرام من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خُزنت بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، تمت مصادرتها وإتلافها قبل تصريفها وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.