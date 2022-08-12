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جديد المحليات > محذراً من استمرار هطول الأمطار.. “الدفاع المدني” يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول
12/08/2022   2:35 م

محذراً من استمرار هطول الأمطار.. “الدفاع المدني” يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الجمعة) وحتى يوم (الثلاثاء) المقبل.

وأوضحت المديرية، أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، لافتةً إلى تأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.وفق “أخبار 24”.

وأهابت المديرية بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

محذراً من استمرار هطول الأمطار.. “الدفاع المدني” يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

جديد المحليات
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