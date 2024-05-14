نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات

كشف نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، عن مساهمة منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية شعيرة الحج بلا تصريح في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير المناخ الإيماني ليؤدوا المناسك في راحة وسكينة.
وقال الأمير سعود بن مشعل خلال إطلاقه حملة “الحج عبادة وسـلوك حضاري” تحت شعار “لا حج بلا تصريح” نيابة عن أمير منطقة مكة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، إن الحملة ساهمت خلال الأعوام الماضية في تقليص السلوكيات المخالفة والكشف عن الحملات الوهمية، وهو ما كان له أثر واضح في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، مشدداً على أنه لا حج دون الحصول على تصريح وستطبق الأنظمة بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.
ودعا جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن إنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة، مجدداً التأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين للوصول إلى حج آمن ومميز.
بدوره أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، جاهزية قوات أمن الحج بقطاعاتها كافة لموسم حج 1445هـ لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنه سيتم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة نظاما وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط، كما أن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، وسيكون هناك تركيز بشكل كامل على المخالفين، ولن يُسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج، كما تم وضع خطط ميدانية لمسح كل دور الإيواء والإسكان في مكة المكرمة لإبعاد مخالفي أنظمة الحج.