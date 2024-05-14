تخريج كوكبة من الكوادر الوطنية لسوق العمل

رعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حفل الخريج والوظيفة الـ 28 الذي ينظمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 13 – 15 مايو 2024م.
واستقبل نائب أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام المعهد، الدكتور بندر بن أسعد السجان، اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على دعم العملية التعليمية والتعلم في الوطن، والدفع بعجلة النمو العلمي والأكاديمي، مثمناً رعاية وحضور نائب أمير منطقة الرياض لحفل معهد الإدارة العامة، مضيفاً أن معهد الإدارة العامة يشهد تخرج 1418 خريجاً وخريجةً من فروعه كافة، في أربع مناطق بالمملكة، فيما
من جانبهم، عبر الخريجون عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وعقب ذلك، دشن نائب أمير المنطقة معرض التوظيف، ثم تسلم الخريجون المتفوقون ورعاة الحفل تكريمهم من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتقطت الصور الجماعية.
بدوره، أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عن فخره بتخريج كوكبة جديدة من الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، مقدمًا التهنئة للخريجين وأسرهم. وفق “أخبار 24”.
ويستمر الاحتفال الذي رعى نائب أمير منطقة الرياض فعالياته، لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن الاحتفال السنوي بخريجي وخريجات برامج المعهد الإعدادية، وإقامة معرض للتوظيف، وكذلك إقامة لقاءات وورش عمل مع عرض تجارب الخريجين السابقين ونقل خبراتهم لزملائهم حديثي التخرج.