حقق الناتج الزراعي في المملكة، ارتفاعاً في حجم القطاع بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8%، خلال العام الماضي 2021م مقارنة بالعام السابق الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال، مسجًلا أعلى نمو في أكثر من 5 أعوام، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 تريليونات ريال العام الماضي.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا النمو جاء نتيجة لتنفيذ الوزارة لخطط واستراتيجيات زراعية مرنة، إضافة إلى التعافي من أزمة جائحة “كورونا”، مبينة أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل عام بلغت 2.3% العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6% بارتفاع بلغ 0.2% مقارنة بالعام السابق 2020م، حيث بلغت مساهمة الناتج الزراعي فيه 3.4%.
وأبانت الوزارة أن الصادرات الزراعية حققت ارتفاعًا بقيمة 13.16 مليار ريال بزيادة قدرها 415 مليون ريال عن العام 2020، وانخفض عجز الميزان التجاري الزراعي ليبلغ 64.59 مليار ريال مقارنة بـ72.96 مليار ريال في 2020م، وذلك نتيجة تبني الوزارة لخطط واستراتيجيات أسهمت في دعم المحتوى المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية.
وأشارت إلى أن كل هذا أسهم في تحقيق المملكة نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، ومنها المنتجات الحيوانية كالحليب، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، والأسماك، واللحوم الحمراء، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور والخضراوات والفواكه. وفق “أخبار 24”.