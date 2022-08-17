“الدفاع المدني” يدعو للحيطة والحذر لتوقعات باستمرار الأمطار على معظم المناطق حتى الأحد المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر، لاحتمال استمرار فرص هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم و حتى الأحد المقبل.
وقال “الدفاع المدني” إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق عسير، والباحة، ونجران، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأضاف أنه يتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.
وأهاب بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل، حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.