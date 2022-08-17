نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الدفاع المدني” يدعو للحيطة والحذر لتوقعات باستمرار الأمطار على معظم المناطق حتى الأحد المقبل
17/08/2022   1:30 م

“الدفاع المدني” يدعو للحيطة والحذر لتوقعات باستمرار الأمطار على معظم المناطق حتى الأحد المقبل

+ = -
755

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر، لاحتمال استمرار فرص هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم و حتى الأحد المقبل.

وقال “الدفاع المدني” إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق عسير، والباحة، ونجران، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أنه يتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.
وأهاب بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل، حفاظاً على سلامتهم.  وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يدعو للحيطة والحذر لتوقعات باستمرار الأمطار على معظم المناطق حتى الأحد المقبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223446.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.