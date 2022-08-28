“سكني” يسلم 530 فيلا سكنية لمستفيدي مشروع لؤلؤة الديار في ينبع

واصل برنامج سكني تسليم الأسر السعودية المستفيدة من مشروع لؤلؤة الديار في محافظة ينبع وحداتهم السكنية.
وأنهى البرنامج تسليم 530 فيلا سكنية لمستفيدي المشروع حتى اليوم؛ وذلك بعد انتهاء العمل في الوحدات المسلمة وإيصال الخدمات والبنية التحتية، كما يجري العمل على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في المشروع بعد اكتمالها.
ويوفر المشروع 1182 وحدة سكنية بنظام الفلل متنوعة التصاميم والأنماط مقسمة على 5 فئات؛ لكل منها خصائصها الفريدة التي تميزها من حيث المساحة والتقسيم الداخلي للمرافق، ويعتبر المشروع خياراً مناسباً للأسر السعودية الراغبة في الاستقرار بالمناطق البحرية الهادئة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع البحر وبتصاميمه التي تجمع بين الأصالة والعصرية.وفق “أخبار 24”.
ويعتمد “لؤلؤة الديار” أساليب وتقنيات البناء الحديث، حيث تم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS التي تتميز بجودتها العالية وعزلها الفعَّال وتوفير استهلاك الطاقة، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 706,960 م2، وتم تخصيص العديد من المواقع الخدمية للجهات الحكومية والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية.