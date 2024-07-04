تمكين يوفر 1800 فرصة وظيفية بالشرقية

يوفر ملتقى تمكين المنطقة الشرقية، أكثر من 1800 فرصة وظيفية وعدداً من الفرص التمويلية، وذلك في إطار تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي في المنطقة.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملتقى بهدف تزويد المستفيدين بالممكنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للسياسات والتشريعات الدكتور حمد الحماد، أن 30 جهة شريكة من شركاء التمكين من القطاعين العام والخاص وغير الربحي تقدم هذه الفرص الوظيفية لأكثر من 4 آلاف مستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي من المسجلين لحضور الملتقى. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الملتقى يقدم أكثر من 18 دورة تدريبية تغطي مهارات المقابلات الشخصية والإرشاد المهني، وتحديد الميول الوظيفية، وورش عمل تغطي ثقافة العمل الحر، وتسعير المنتجات، والتعريف بأبرز شركاء تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية.