نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بعد ختام منافسات الجولة الأولى.. تعرف على ترتيب جدول دوري روشن
28/08/2022   6:51 ص

بعد ختام منافسات الجولة الأولى.. تعرف على ترتيب جدول دوري روشن

+ = -
781

انتهت منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 8 مواجهات انتهت جميعها بالفوز، دون أن يسجل أي لقاء تعادلاً.

وتتقاسم 8 فرق صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط بعدما حققت الفوز في افتتاح المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الشباب، بعدما فاز كل منهما بنتيجة 3 أهداف دون رد. وفق “أخبار 24”.

وفاز كل من الاتحاد، الشباب، التعاون، الهلال، النصر، الطائي وضمك في المباراة الأولى.

وخسرت 8 فرق مواجهتها الأولى بدوري روشن وهي الاتفاق، الفيحاء، الرائد، الوحدة، الفتح، الخليج، العدالة والباطن.

بعد ختام منافسات الجولة الأولى.. تعرف على ترتيب جدول دوري روشن

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224881.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.