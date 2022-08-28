بعد ختام منافسات الجولة الأولى.. تعرف على ترتيب جدول دوري روشن

انتهت منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 8 مواجهات انتهت جميعها بالفوز، دون أن يسجل أي لقاء تعادلاً.
وتتقاسم 8 فرق صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط بعدما حققت الفوز في افتتاح المسابقة.
ويحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الشباب، بعدما فاز كل منهما بنتيجة 3 أهداف دون رد. وفق “أخبار 24”.
وفاز كل من الاتحاد، الشباب، التعاون، الهلال، النصر، الطائي وضمك في المباراة الأولى.
وخسرت 8 فرق مواجهتها الأولى بدوري روشن وهي الاتفاق، الفيحاء، الرائد، الوحدة، الفتح، الخليج، العدالة والباطن.
📊 جدول ترتيب أولى جولات #دوري_روشن_السعودي. pic.twitter.com/jK3Mntwq3R
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 27, 2022