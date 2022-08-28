“البحر الأحمر” السينمائي يعقد شراكة مع برنامج تابع لمهرجان البندقية ويحتفي بعرض 5 أفلام عربية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عقد شراكة مع “فاينل كت”، البرنامج التابع لجسر البندقية للإنتاج، أحد برامج مهرجان البندقية السينمائي، وذلك ضمن نسخته العاشرة في مهرجان هذا العام.
ويضم برنامج “فاينل كت” فيلم الكوميديا السوداء “إن شاء الله ولد” من إخراج أمجد الرشيد الذي انطلق من معمل البحر الأحمر، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي “مقبرة السينما” من إخراج تييرنو سليمان الذي عُرض في سوق البحر الأحمر، جنبًا إلى 6 مشاريع أخرى سيتم عرضها على المنتجين والمشترين والموزعين وشركات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات السينمائية، إذ سيقدم صندوق البحر الأحمر مكافأة مالية للمشروع الفائز.
وبادر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر برنامجه صندوق البحر الأحمر بتمويل 5 أفلام تعرض خلال مهرجان البندقية السينمائي المقام من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر من هذا العام ضمن دورته التاسعة والسبعين، من المتوقع أن تترك بصمة في واحد من أقدم وأهم المهرجانات السينمائية في العالم. وفق “أخبار 24”.
وقد استفادت الأفلام الخمسة التي تم إعلانها عبر أعرق مهرجان سينمائي في العالم من الدعم السخي من صندوق البحر الأحمر، الذي تأسس بهدف دعم صانعي الأفلام في العالم العربي وإفريقيا، عبر تمويل المشاريع السينمائية ضمن مراحلها الرئيسية للإنتاج وما بعد الإنتاج والتطوير.
وتشارك الأفلام ضمن فئة “آفاق أخرى” عبر المسابقة الدولية الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي، التي تحتضن أحدث صيحات السرد الجمالي والتعبيري من خلال فيلم “نزوح” للمخرجة السورية سؤدد كعدان، الفائزة عن فيلمها الأول “يوم أضعت ظلي” بجائزة أسد المستقبل في عام 2018، حيث يتبلور فيلمها الجديد عن تجربة شخصية أخرى على خلفية الصراع القائم في سوريا، من بطولة كل من: هالة زين، وكندة علوش، ونزار العاني، وسامر المصري.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، عن سعادته بهذه الشراكة مع برنامج فاينل كت التابع لجسر البندقية للإنتاج، بهدف تعزيز صناعة الأفلام في المنطقة، لتحقيق المزيد من المشاريع الثريّة التي ترتقي لاختيار أكثر المهرجانات شهرة في العالم.