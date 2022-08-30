مع الإلزام بإصلاح المركبات .. “التجارة” تشهر بصاحب محطة باع وقودًا مغشوشًا في جازان

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس في جازان.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحص والمعايرة كشفت عن وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى، كما نشرت ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان، والذي تضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.