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رياضة > بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الفتح بهدف فييتو.. ويتصدر ترتيب دوري روشن
04/09/2022   11:50 م

بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الفتح بهدف فييتو.. ويتصدر ترتيب دوري روشن

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حقق نادي الهلال فوزا ثمينا على  حساب الفتح، بنتيجة 1-0، في لقاء أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.

وسجل لوسيانو فييتو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 11، بعد تمريرة خلف الدفاع راوغ بعدها وسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل شباك الفتح.

وحرمت العارضة موسى ماريغا مع بداية الشوط الثاني من تسجيل هدف جديد لصالح الهلال بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيسر عن طريق فييتو يقابلها ماريغا برأسية قوية تصطدم تسديدته في العارضة.

وجاء رد الفتح عن طريق تسديدة خطيرة بالقدم اليمنى عن طريق كويفا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وأجرى رامون دياز تبديلا أول في صفوف الهلال بنزول بيريرا وخروج كاريلو ثم دفع بياسر الشهراني على حساب ناصر الدوسري. وفق “أخبار 24”.

 فيما أجرى دونيس تبديلا في صفوف الفتح بنزول فراس البريكان وخروج محمد الفهيد.

وحصل الكولومبي غوستافو كويلار على بطاقة صفراء بعد التدخل على لاعب الفتح أيمن الخليف.

وظهر الغضب على سالم الدوسري بعدما قرر رامون دياز استبداله ومنح الفرصة للبرازيلي ميشيل.

وحاول الفتح الضغط على مرمى الهلال في الدقائق الأخيرة وتسجيل هدف التعادل لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند 3 نقاط بالمركز السابع.

 الهلال

الهلال

الهلال

الهلال

الهلال

بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الفتح بهدف فييتو.. ويتصدر ترتيب دوري روشن

رياضة
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