أحدهما بني قبل أكثر من 1350 عاماً.. مشروع ولي العهد يعيد إحياء مساجد عتيقة في الباحة ونجران

يستهدف مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية نمذجة مساجد منطقتي الباحة ونجران بإحياء تقاليدها المعمارية القديمة، والحفاظ على إرثها التاريخي العتيق.
وتشمل أعمال المشروع تطوير وترميم مسجد الصفا في الباحة، ومسجد الزبير بن العوام غرب مدينة نجران، وفيما يلي لمحة عن تاريخهما:-
مسجد الصفا
بني هذا المسجد قبل أكثر من 1350عاماً في وسط محافظة بلجرشي للتطوير، ويُروى أن أول من بنى مسجد الصفا الصحابي سفيان بن عوف الغامدي، وكان للمسجد دور اجتماعي بارز، لاعتباره مكاناً لاجتماعات أهل القرية يناقشون فيه أمورهم، ويحلون منازعاتهم ومشاكلهم بين صلاتي المغرب والعشاء.
وتبلغ مساحة المسجد قبل وبعد التطوير 78م²، كما ستبقى طاقته الاستيعابية قبل وبعد الترميم المعتمد على مجموعة من الأساليب التي تحافظ على القيم التاريخية والتصميمية عند 31 مصلياً. وفق “أخبار 24”.
مسجد الزبير بن العوام
يقع المسجد بالقرب من قصر الإمارة التاريخي بنجران شمال طريق الملك عبدالعزيز، ويعود بناؤها إلى عام 1386هـ، في عهد الأمير خالد بن أحمد السديري، ويعد أول جامع في منطقة السوق الشعبي القديم.
وكان بناؤه الأول من الطين، وكان آخر ترميم له قبل 15 عاماً، وأضيفت إليه في ذلك الترميم دورتا مياه، ومصلى مخصص للنساء، وتبلغ مساحته قبل وبعد الترميم 1436م²، كما ستبقى طاقته الاستيعابية عند 1000 مصل قبل وبعد الترميم.