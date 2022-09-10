رُصدت في بعض القرى.. “صحة حائل” تكافح ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا”

واصلت فرق المكافحة الحشرية بصحة حائل حملة الرش الضبابي الذي يستهدف مكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا” لمواقع سابقة الإصابة والحالات المكتشفة حديثاً.
وأشارت “صحة حائل” إلى أنه جرى استكشاف حشري في قريتي عقلة بن جبرين والهويدي والقرى المجاورة لهما، وشملت موقعين سابقين للإصابة وموقعا واحدا جديدا.
وكشفت عن زراعة 100 مصيدة لعدة أيام ومن ثم معاينتها بمختبر النواقل حيث رُصِدت 100 ذبابة رمل داخل تلك المصائد في موقعين مختلفين. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن فرق المساندة للمكافحة الحشرية قامت بعمل مكافحة عن طريق الرش الفراغي “ضبابي” بالموقعين خلال فترة الاستكشاف لمكافحتها مبكرًا، وتغطية الموقعين بمحيط دائري يصل إلى 2 كم من موقع الاستكشاف.