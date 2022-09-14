انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات.. غدًا

تنطلق غدًا (الخميس)، المرحلة الأولى من المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الجامعات السعودية.
وتهدف المسابقة التي تقام للمرة الأولى بالمملكة، إلى تنمية مهارات أبناء وبنات الوطن التقنية، وتمكينهم من المشاركة والتأهل في نسختي المسابقة الإقليمية والعالمية التي تعدُّ أكبر مسابقة برمجة عالمية متعددة المستويات.
وستقوم على إبراز المواهب الفكرية للشباب المتسابقين من خلال أجواء المنافسة التي تخلقها، وتحسين مهاراتهم الإبداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي، وتعزيز قدرتهم في الابتكار لحل المشكلات باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل.
وستعمل المسابقة التي تقام لأول مرة بالمملكة، على إبراز المواهب الفكرية للشباب المتسابقين من خلال أجواء المنافسة التي تخلقها، وتحسين مهاراتهم الإبداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي، وتعزيز قدرتهم في الابتكار لحل المشكلات باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل.وفق “أخبار 24”.
وتنظم المسابقة بالشراكة مع “برنامج تنمية القدرات البشرية”، و”البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، و”الأكاديمية السعودية الرقمية”، و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” و”أكاديمية طويق”، إلى جانب أكثر من 32 جامعة بـِ 13 منطقة.