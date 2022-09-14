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جديد المحليات > وزير الشؤون الإسلامية يزور كازاخستان لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر “زعماء الأديان العالمية والتقليدية”.. وهذا ما سيناقشه
14/09/2022   8:21 ص

وزير الشؤون الإسلامية يزور كازاخستان لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر “زعماء الأديان العالمية والتقليدية”.. وهذا ما سيناقشه

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توجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، في زيارة رسمية لجمهورية كازاخستان لرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازاخستان.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، لمشاركة المملكة بأعمال المؤتمر الذي يقام بالعاصمة نور سلطان خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر الجاري، بحضور 100 وفد من 60 دولة حول العالم يمثلون الديانات العالمية والتقليدية.وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في جلسته العامة “دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في تطوير البشرية روحياً واجتماعياً في مرحلة ما بعد الجائحة”.

وزير الشؤون الإسلامية يزور كازاخستان لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر “زعماء الأديان العالمية والتقليدية”.. وهذا ما سيناقشه

جديد المحليات
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