كبير الإداريين الرقميين بأرامكو: سخّرنا تقنية تعلم الآلات لاكتشاف أعطال الحفر آنيًا

أكد كبير الإداريين الرقميين بأرامكو نبيل النعيم أن الشركة ابتكرت حلولا متطورة تستفيد من الذكاء الاصطناعي، لتحسين الأعمال، منها اكتشاف المواد الهيدروكربونية واستخلاصها، وتحسين كفاءة الإنتاج وموثوقيته.
وأوضح على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض أن الرغبة في تحسين أداء الأعمال عبر سلسلة القيمة تعد محركًا رئيسًا لأرامكو، لاستكشاف واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المستدامة وتعزيز المنظومة الرقمية وطنياً.
وبين أن أرامكو تسعى للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتلبية احتياجات العمل المحددة عبر سلسلة القيمة بأكملها، وهي الكفاءة التشغيلية، وتجنب التكاليف وتوفيرها ورضا العملاء، وتوليد الإيرادات بالتسويق التجاري.
ومثّل النعيم بإحدى منصات أجهزة الحفر البحرية في الشركة والتي تسخِّرُ تقنية تعلم الآلات لاكتشاف أعطال الحفر آنيًا، وإرسال إشعارات آلية لأطقم العمل للمساعدة في تجنب تلف معدات الحفر.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هناك تقنية “جيودرايف” ذات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للجيولوجيين بناء نماذج أرضية تفاعلية واضحة ودقيقة بكفاءة عالية، تعزز جهود أرامكو لاستخلاص المواد الهيدروكربونية، خاصةً في البيئات الجيولوجية الصعبة.
وأشار إلى أن مرفق خريص قد نجح في تطوير أنظمته لتحسين استهلاك غاز الوقود في المراجل باستخدام تقنيات تعلم الآلات، وأدوات التحليل التنبؤية والوصفية، ما وفر في غاز الوقود، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 8%..
ولفت إلى إطلاق الشركة لـ”الممر العالمي للذكاء الاصطناعي” لتعزيز التحول في القدرة التنافسية للمملكة والذي سيكون المحور الرئيس للتعاون بين أرامكو والشركاء الرئيسين مثل معهد كاليفورنيا للتقنية وشركة بيوند ليميتس.