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جديد المحليات > لزيادة نسبة التوطين.. “الصناعات الغذائية” يوقع اتفاقية توظيف كوادر سعودية في تخصصات صناعية
14/09/2022   8:20 ص

لزيادة نسبة التوطين.. “الصناعات الغذائية” يوقع اتفاقية توظيف كوادر سعودية في تخصصات صناعية

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وقَع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية تدريب وتوظيف مع الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد، وذلك من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، بهدف تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين وزيادة نسبتها في صناعة الغذاء، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب.

يذكر أن المعهد يلبي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال، حيث ساعد الشركات التي لديها خطط لتوطين وتدريب السعوديين في الوظائف التقنية.وفق “أخبار 24”.

ويعد المعهد أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق الموارد تنمية الموارد البشرية “هدف”.

لزيادة نسبة التوطين.. “الصناعات الغذائية” يوقع اتفاقية توظيف كوادر سعودية في تخصصات صناعية

جديد المحليات
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