اتفاقية بين “iot squared” و”مطارات” لدعم الابتكار في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

وقعت شركة iotsquared -المملوكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، مذكرة تفاهم مع شركة مطارات القابضة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال إثراء الهيكل الفني والمنصات، وفي تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطائرات بدون طيار.
وتسعى iot squared”” من خلال هذه المذكرة بالتعاون مع “مطارات” إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للمطارات عبر دعم تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التي تعزز الكفاءة التشغيلية للمطارات بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى السلامة للمسافرين وإثراء تجربتهم. وفق “أخبار 24”.
كما يهدف الطرفان لمناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بتقنيات الطائرات بدون طيار، والاستفادة منها في حالات الاستخدام المتعددة مثل إجراء عمليات تفتيش الطائرات والهندسة والتخطيط والتخفيف من مخاطر الحياة البرية والوعي بحالة الطوارئ.