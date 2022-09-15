“بوابة الدرعية” تطلق النسخة الأولى من برنامج تطوير مهندسي الدرعية ديسمبر المقبل

تطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية شهر ديسمبر المقبل، النسخة الأولى من برنامج تطوير مهندسي الدرعية، والذي يستمر لمدة عام بمشاركة 15 مهندساً.
ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات السعوديين الجدد من جميع التخصصات الهندسية والمعمارية، وتدريب المشاركين على رأس العمل في مسارات محددة منها التصميم والتطوير، والتخطيط العمراني والشؤون البلدية، وإدارة الأصول.
ويمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج التقديم على رابط التسجيل؛ وذلك خلال الفترة من 13 – 23 سبتمبر الجاري، والتي ستتبعها مرحلة القبول المبدئي والمقابلات مع قطاع رأس المال البشري بالهيئة؛ ليتم بعد ذلك الانتقال لمرحلة التقييم الشامل.وفق “أخبار 24”.