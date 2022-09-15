“التعليم” تفتح باب التقديم لـ 23 وظيفة قيادية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، عن فتح باب التقديم على 23 فرصة قيادية لوظائف “مساعد مدير التعليم” للرجال والنساء.
وأوضحت أن الوظائف في مناطق متعددة من إدارات التعليم، على أن يكون التقديم عبر منصة قادة المستقبل حتى يوم 22 سبتمبر الجاري.
وأضافت أن الوظائف تتمثل في 5 فرص قيادية بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، و9 فرص قيادية بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنين” و6 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” و3 فرص مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن طرح الوظائف يأتي تعزيزاً للاستثمار في الكوادر البشرية، وتمكين القدرات القيادية لمنسوبيها.
ونوهت بأن التقديم على الوظائف سيكون من خلال الرابط .