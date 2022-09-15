معرض “مشروعات مُدن مُتميزة” يستعرض المشاريع الكبرى منها أمالا والبحر والأحمر وذا لاين

ينطلق يوم 24 سبتمبر الجاري معرض “مشروعات مُدن مُتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022″، والمُنتدى الأول لـ “آثار برنامج التحوّل الوطني على المُدن السعودية”، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويستعرض المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة 10 جهات حكومية أخرى أهم مشروعات المدن المتميزة في المملكة، ويستمر لمدة 5 أيام.
ويتضمن المعرض مشاريع سبارك، وأمالا، وتطوير البحر الأحمر، وذا لاين، ومركز الملك عبدالله المالي، وتطوير وسط جدة، ودور الوزارة وأمانات المناطق للارتقاء بالخدمات البلدية والسكنية في مُدن المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة وتنفيذ مُدن ذكية ترفع من جودة الحياة. وفق “أخبار 24”.
كما تُستعرض أبرز مشاريع المُدن المُتميزة وكيفية الاستفادة منها وتعميم التجربة في مناطق مختلفة من المملكة.