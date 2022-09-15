“صوت حنين الناقة لفقدانها وليدها”.. شاهد العمل الفائز بجائزة آرتاثون الذكاء الاصطناعي

كرّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي، اليوم (الخميس)، الفائزين في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.
وحقق المتسابقان عبيد الصافي وإلين ليكسبا المركز الأول عن عملهما الفني “Where Loss Goes”؛ وهو عبارة عن محاكاة صوت حنين الناقة لفقدانها وليدها “الخلوج” وخوارزمية الذكاء الاصطناعي التي ترجمت المشاعر إلى منحوتة فنية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد .
وحاز العمل “City Of Poems” وأعضاء فريقه: ريم الرويلي، ووفاء الغامدي، وفاطمة الغامدي على المركز الثاني، بمحاكاة لقصيدة: “الليالي الوضح” للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، حيث مثّل كل بيت شعر عن مدينة افتراضية حسب ترجمة الذكاء الاصطناعي للقصيدة ومشاعرها، وترتبط القصيدة بسرد ووصف جمال الرياض. وفق “أخبار 24”.
فيما جاء المركز الثالث من نصيب “Spatial Of Ecologies” وأعضاء الفريق: ياسر سنجاب، وفراس سيف الدين، وبحث العمل الفني القائم على الذكاء الاصطناعي في علم البيئة المكاني أساليب تفاعل مع البيئة متمثلة في طرق كيفيات بيولوجية في البيئة الداخلية وعرضها بالواقع الافتراضي وطباعتها بتقنيات ثلاثية الأبعاد.
يذكر أن جائزة المركز الأول قيمتها 300 ألف ريال، و150 ألف ريال للثاني، و100 ألف للثالث.
لا حدود لإبداع البشر ولا حدود لابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ اعرف أكثر عن العمل الفائز بالمركز الأول “Where Loss Goes”.
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— SDAIA (@SDAIA_SA) September 15, 2022