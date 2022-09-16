بعضها مخبأ في خزانات وقود.. “الزكاة والجمارك” تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 168 كيلو جرامًا من “الشبو”

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 5 محاولات لتهريب أكثر من 168 كيلوجرامًا من مادة “الشبو” المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات، ومع أشخاص قدموا إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية.
وذكرت الهيئة أن أكثر من 6 كيلوجرامات من “الشبو” كانت مُخبأة داخل حقيبة أحد المسافرين، وتمكن مسؤولو جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط تهريبها، كما جرى إحباط محاولة تهريب ثانية في منفذ البطحاء لكمية بلغت أكثر من 10 كيلوجرامات كانت مخبأة داخل علب مناديل كانت بصحبة سائق شاحنة قادمة عبر المنفذ.
وتمكنت الهيئة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب نحو 5 كيلوجرامات من مادة “الشبو” المخدرة، مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين القادمين
عبر المطار، في حين أحبطت في منفذ الربع الخالي محاولتي تهريب نحو 147 كيلوجراما من مادة الشبو، منها 33 كيلوجراما كانت مخبأة داخل خزان وقود مركبة قادمة عبر منفذ، والكميات الأخرى كانت مخبأة داخل خزان الوقود الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة للمنفذ ذاته. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها ألقت القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص، مضيفة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، للحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
#ارقد_وآمن إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 168 كيلوجرام من مادة “الشبو” المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 16, 2022