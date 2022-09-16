جوائزه 56 مليون ريال.. الأمير محمد بن سلمان يرعى غداً ختام “مهرجان ولي العهد للهجن 2022”

يرعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، غداً (السبت)، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان، إنه تم تخصيص جوائز مالية يفوق إجماليها 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
من جهته، عبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية التي تؤكد حرصه على رفعة وازدهار الحركة الرياضية في المملكة بشكل عام ورياضة الآباء والأجداد بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه الرعاية الكريمة تُعد تتويجاً لجميع الرياضيين ومحبي رياضة الهجن مع اختتام النسخة الرابعة من المهرجان الذي يُعد الأضخم على مستوى العالم.
وحظيت النسخة الحالية من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في الثالث والعشرين من يوليو الماضي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، بينما جاء السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة “المفاريد، والحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط الماراثون”.
وجاءت المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: “الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط رموز الحيل، والزمول”، حيث شكلت هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.
ويحقق مهرجان سمو ولي العهد للهجن عوائد اقتصادية من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي وتعزز الوطنية، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة، بينما تركز الفعاليات في كافة نسخ المهرجان على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.