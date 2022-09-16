وزير “البلدية والقروية” يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في منطقة جازان

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان وشؤون الإسكان؛ بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي.
ووقف الوزير على مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، والذي تم تصميمه بطريقة فريدة ومميزة ليشكل تحفة معمارية بما يحتويه من مرافق على مستوى عال من البناء والخدمات التي ستلبي احتياجات أبناء المنطقة وزوارها؛ لإقامة الفعاليات الثقافية والاحتفالية وغيرها من الفعاليات التي تشهدها المنطقة.
كما تفقد مبنى أمانة جازان الجديد والواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار للواجهة التي تعد من كبريات الواجهات البحرية على مستوى المملكة. وفق “أخبار 24”.
واختتم زياراته التفقدية بجولة على ضاحية الملك عبدالله السكنية لمتابعة سير العمل فيها؛ إذ يعد المشروع ضاحية سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية شمال مدينة جيزان، وتوفر نحو 40 ألف منتج سكني.