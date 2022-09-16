نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لتحسين جودة الحسابات والشفافية.. شؤون الحرمين تبحث التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق
17/09/2022   2:40 ص

لتحسين جودة الحسابات والشفافية.. شؤون الحرمين تبحث التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق

+ = -
781

بحث فريق إدارة المراجعة المالية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستجدات مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

واطلع الفريق خلال لقائه مدير المشروع ورئيس اللجنة التنفيذية حسين الجعيد على خطة العمل وعدد من تقارير سير العمل ذات الصلة بالمشروع.

وأوضح مساعد مدير المراجعة الداخلية، وليد السلمي أن المشروع من ضمن ركائز رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ببرنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي. وفق “أخبار 24”.

وكشف مدير المشروع حسين الجعيد عن التعاقد مع استشاري متخصص لتنفيذ المشروع، وإعداد الأرصدة الافتتاحية، ونقل المعرفة في مَسْك السجلات، وإصدار الحساب الختامي على الأساس النقدي للعام الحالي.

لتحسين جودة الحسابات والشفافية.. شؤون الحرمين تبحث التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227849.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.