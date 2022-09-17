الانتهاء من تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الـ18 بالدمام

انتهت أمانة المنطقة الشرقية أمس( الجمعة)، من تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى السلامة المرورية.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الجسر يمثل حلا مرورياً، لباقي الجسور ليكون محورا مستمراً لنقل الحركة من وإلى الدمام ، وذلك بعد الانتهاء من الجسر التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والرابط بين طريق الدمام / الرياض وطريق الأمير نايف، ليتم بذلك تخفيف الضغط على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب.
وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن المشروع عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول 481 مترًا، وعرض 18 مترًا تقريباً، تم تنفيذه بنظام كمرات صندوقية مسبقة الصب ترتكز على عدد 6 ركائز وسطية و2 طرفية، وعدد 4 جدران استنادية، وذلك لتحسين الحركة المرورية على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز باتجاهي الشمال والجنوب. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بخرجي بأن كل اتجاه يحتوي على مسارين بعرض 3.5 متر، للمسار الواحد، إضافة إلى أنه سيتم العمل على طرق الخدمة بنفس طول الجسر، كل اتجاه مساران بعرض 3.3 متر، للمسار الواحد للحركة الفرعية على جانبي الجسر بالاتجاهين، إلى جانب مواقف السيارات، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الميلادي الحالي.