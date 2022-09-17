وصل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمقر الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 بالطائف، حيث عُزف السلام الملكي.
ويبلغ إجمالي جوائز المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف؛ 56 مليون ريال تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
وحظيت النسخة الحالية من المهرجان التي انطلقت في 23 يوليو الماضي؛ بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، بينما جاء السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة “المفاريد، والحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط الماراثون”. وفق “أخبار 24”.
وجاءت المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: “الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط رموز الحيل، والزمول”، حيث شكلت هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.
#أمير_مكة يصل لمقر الحفل الختامي لمهرجان #ولي_العهد لـ #الهجن بـ #الطائف https://t.co/ilXcud4x3W pic.twitter.com/J2yS1Keqc2
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 17, 2022
السلام الملكي🇸🇦 #مهرجان_ولي_العهد_للهجن
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 17, 2022