أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم السبت، عن ضبط أكثر من 5 ملايين مادة منتهكة للحقوق في حملاتها التفتيشية خلال النصف الأول من عام 2022 وشملت منتجات وسلعاً ومواد ومحتوى متنوعاً.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت علامات تجارية ومصنفات محمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، عبر أكثر من 4 آلاف زيارة منها 869 زيارة متسوق خفي لمنشآت بناءً على معايير خطورة محددة مسبقاً.
وتتطلب بعض المنشآت استدلالاً وجمعاً للبيانات الأولية للتفتيش بشكل مثالي وبنتائج إيجابية بإرسال متسوق خفي كمستفيد أو مشترٍ، إضافة إلى زيارات التفتيش الإلكتروني حيث حُجب وأُزيل أكثر من 3 آلاف موقع إلكتروني ومحتوى مخالف.
وتسعى الهيئة مع الجهات الشريكة لتعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة وقوانين الملكية الفكرية للمساهمة في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واعٍ يحترم الملكية الفكرية.
كما شددت على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين في المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن التجاوزات، مهيبة بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام تلك الحقوق عبر التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، والإبلاغ عن المخالفات.
وتتعاون الهيئة مع جهات عدة هي: وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والأمن العام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني.
“#الملكية_الفكرية“: ضبط 5 ملايين مادة منتهكة للحقوق خلال النصف الأول من 2022.. وهذا دور المتسوق الخفي https://t.co/Qy1B59yTu3 pic.twitter.com/OYce31qDjF
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 17, 2022
وفق “أخبار 24”.