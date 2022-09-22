دعا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.. بيان سعودي أمريكي فرنسي لمناقشة الملف اللبناني

صدر بيان سعودي أمريكي فرنسي مشترك لمناقشة الملف اللبناني، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء)، حيث ناقش ممثلون عن المملكة وأمريكا وفرنسا الملف اللبناني.
وعبر البيان الصادر عن وزراء خارجية البلدان الثلاث، عن دعم بلدانهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومع استعداد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية جديد.
وشدد الوزراء على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.
ودعوا إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما عبروا عن استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن فيه.
وأكدوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولَين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة. وفق “أخبار 24”.
وأشارو إلى ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) و(2650)، والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.