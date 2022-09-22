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جديد المحليات > بالفيديو.. قطاعات “الداخلية” الأمنية تنفذ مهارات متنوعة في احتفالات اليوم الوطني
22/09/2022   7:08 ص

بالفيديو.. قطاعات “الداخلية” الأمنية تنفذ مهارات متنوعة في احتفالات اليوم الوطني

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نفذت بعض القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية عدداً من مهارات الفنون القتـالية خلال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ (92)، والذي نُظم في واجهة الرياض تحت عنوان “عز الوطن”.

واشتملت المهارات على فنون القـتال بالأيدي والدفاع عن النفس، والقبض على المطلوبين، والتصدي لمخططاتهم، وشاركت كذلك مجندات يمثلن المديرية العامة للسجون في العرض العسكري.

كما احتوى الحفل على معرض وأجنحة قدمت من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، وشاركت منسوبات القطاعات الأمنية في طابور العرض.

احتفالات "الداخلية" باليوم الوطني.. تصوير سلمان المالكي

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قطاعات “الداخلية” الأمنية تنفذ مهارات متنوعة في احتفالات اليوم الوطني

جديد المحليات
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