بالفيديو.. قطاعات “الداخلية” الأمنية تنفذ مهارات متنوعة في احتفالات اليوم الوطني

نفذت بعض القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية عدداً من مهارات الفنون القتـالية خلال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ (92)، والذي نُظم في واجهة الرياض تحت عنوان “عز الوطن”.
واشتملت المهارات على فنون القـتال بالأيدي والدفاع عن النفس، والقبض على المطلوبين، والتصدي لمخططاتهم، وشاركت كذلك مجندات يمثلن المديرية العامة للسجون في العرض العسكري.
كما احتوى الحفل على معرض وأجنحة قدمت من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، وشاركت منسوبات القطاعات الأمنية في طابور العرض.
قطاعات #الداخلية الأمنية تنفذ مهارات متنوعة في احتفالات #اليوم_الوطني#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي_92
تصوير سلمان المالكيhttps://t.co/KTDEMg6R9T pic.twitter.com/m6cEBBTRqO
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 21, 2022
وفق “أخبار 24”.