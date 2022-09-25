مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة و”التعافي” واستقرار الحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة ونسب التعافي من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقراراً في الحالات الحرجة والوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 39 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815839 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 100 حالة اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803135 حالة.
وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل دخول أي حالة إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 35 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى شبه استقرار في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9342 حالة وفاة.