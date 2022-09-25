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جديد المناطق > ولي العهد يستقبل ملك البحرين في قصر السلام بجدة
25/09/2022   10:37 م

ولي العهد يستقبل ملك البحرين في قصر السلام بجدة

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد)، في قصر السلام بجدة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بملك البحرين في بلده الثاني المملكة، فيما أعرب الملك عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

وقد أقام ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وعدد من المسؤولين.وفق “أخبار 24”.

فيما حضر من الجانب البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

ولي العهد يستقبل ملك البحرين في قصر السلام بجدة

ولي العهد يستقبل ملك البحرين في قصر السلام بجدة

جديد المناطق
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