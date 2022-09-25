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جديد المحليات > توقيع اتفاقيات بين مجلس الجمعيات التعاونية وأسواق العثيم لتسويق المنتجات الزراعية
25/09/2022   10:37 م

توقيع اتفاقيات بين مجلس الجمعيات التعاونية وأسواق العثيم لتسويق المنتجات الزراعية

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شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، اليوم (الأحد)، توقيع عدد من الاتفاقيات بين مجلس الجمعيات التعاونية وعدد من الشركات الوطنية مع أسواق العثيم، لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وشمل التوقيع شركات نادك الزراعية، ولين الخير لتسويق المنتجات الزراعية، والملوحي الزراعية، ودافا الزراعية.

وشملت بنود الاتفاقيات، العملَ على تسويق منتجات المزارعين وفقًا للميز النسبية للمناطق، وذلك من خلال عرضها عبر أسواق العثيم بمختلف المناطق، مع التزام الشركة بالتعريف بالمنتجات الزراعية، وتقديم الخدمة التسويقية اللازمة لها، وتخزينها في أماكن مناسبة.

وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير منظومة التسويق الزراعي والعمل التعاوني، ودعم تسويق منتجات المزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى منع الاحتكار، وفتح آفاق أمام الشركات الوطنية لتوسيع حجم انتشار منتجاتها، ورفع كفاءتها التسويقية من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية.وفق “أخبار 24”.

توقيع اتفاقيات بين مجلس الجمعيات التعاونية وأسواق العثيم لتسويق المنتجات الزراعية

جديد المحليات
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