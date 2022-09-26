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جديد المحليات > إطلاق “فرقة الرياض” للعرضة النجدية
26/09/2022   4:58 م

إطلاق “فرقة الرياض” للعرضة النجدية

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الإثنين)، إطلاق “فرقة الرياض” للعرضة النجدية، والتي تُعبّر عن العراقة والموروث الثقافي الراسخ للعاصمة، وذلك بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز وهيئة المسرح والفنون الأدائية.

وتعد العرضة السعودية موروثا ثقافيا فريدا، وارتبطت بفتوحات الملك عبدالعزيز، وتم إدراجها عام 2015م على قائمة منظمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وتأسس المركز الوطني للعرضة السعودية عام 2017م في دارة الملك عبدالعزيز ليعمل على تعزيز والهوية الوطنية، وليكون بيتاً للفنون الشعبية الخاصة بلون العرضة في المملكة.

إطلاق "فرقة الرياض" للعرضة النجدية

إطلاق "فرقة الرياض" للعرضة النجدية إطلاق "فرقة الرياض" للعرضة النجدية

وفق “أخبار 24”.

إطلاق “فرقة الرياض” للعرضة النجدية

جديد المحليات
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