المملكة تؤكد دعمها لـ”وكالة الطاقة الذرية” في نشر التقنية النووية.. وتحذر من تسييس منع الانتشار

أكدت المملكة، ممثلةً في وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمسؤولياتها في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول الأعضاء، والنهوض بدورها في تسخير الذرة من أجل السلام.
ونوه، خلال كلمة المملكة، اليوم (الإثنين)، في المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، بإسهام المملكة في دعم مختبرات الوكالة، ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية؛ وذلك في إطار مشروعها الشامل (رينوال2)؛ بما يعزز دور الوكالة الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية.
وأشار كذلك إلى دعم المملكة لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض (زودياك)، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكداً أن المملكة تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحة خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.
وتناول وزير الطاقة استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، ومشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، حيث أشار إلى أنه تجري في المرحلة الحالية، دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، والتي تم طرحها في منافسة دولية، معرباً عن شكر المملكة للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
وتحدَّث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية بصورة متسارعة؛ لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، حيث أكد التزام المملكة باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحدٍّ أدنى، مشيداً باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة، في الجوانب الرقابية.
وذكر أن المملكة تُثمِّن جهود الوكالة في تنظيم الاجتماعات ذات العلاقة بمجموعة من الصكوك الدولية التي تشرف عليها، والإعداد للاجتماع المعني باتفاقية الأمان النووي، والتي تُعد المملكة طرفاً فيها جميعها، مشيراً إلى أن المملكة تستفيد من مشاركتها في هذه الاجتماعات بتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأفضل صور الشفافية.
ولفت إلى أن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، كما تؤكد أهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار؛ لما تشكّله هذه المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في ذلك، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، والتأكيد على عالميتها، معرباً عن شكر المملكة للوكالة لدورها الجوهري في تطبيق اتفاق الضمانات الشاملة مع الدول الأطراف.
وعبّر وزير الطاقة، في ختام كلمته، عن شكر المملكة للوكالة ومديرها العام لنجاحهم في تعزيز دورها الأساس، فيما يتعلق باتفاق الضمانات، وعلى وجه الخصوص مراقبتها لبرنامج إيران النووي، وعودة ملف الضمانات إلى مكانه في الوكالة، كما كرر تأكيد المملكة أهمية التعامل الجاد مع النشاط النووي الإيراني، ذي الطبيعة المهدّدة للسلم واستقرار الأمن في المنطقة ودول العالم.
وأعاد مطالبة المملكة بدعم جهود الوكالة في أعمال التحقق من النشاط النووي الإيراني، وتأكيدها أهمية ممارسة مجلس محافظي الوكالة دوره الرئيس في ذلك. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الطاقة قد افتتح معرض المملكة المصاحب للمؤتمر، بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وعددٍ من رؤساء بعثات الدول المشاركة، حيث يبرز المعرض نشاطات المملكة في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ويستعرض جهودها في تحقيق التزاماتها الدولية، المتعلقة بالأعمال الرقابية في الأمن والأمان، والضمانات النووية ومنع الانتشار.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان:
المملكة تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بناء “برنامج لتطوير القدرات البشرية في قطاع التقنية النووية” #الإخبارية pic.twitter.com/b8Roo2kuVQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2022
فيديو | وزير الطاقة:
المملكة تؤكد سياستها بأعلى معايير الشفافية في تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية#الإخبارية pic.twitter.com/p7Sdaxb5gF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2022
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان:
قيادة المملكة تقدر جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد بيئة آمنة من التهديدات النووية#الإخبارية pic.twitter.com/KTjUjDHaSn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2022