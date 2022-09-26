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جديد المحليات > “مركز إدارة النفايات”: نتطلع لتغطية جميع المناطق ونستهدف تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2035
26/09/2022   4:57 م

“مركز إدارة النفايات”: نتطلع لتغطية جميع المناطق ونستهدف تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2035

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أكدت أخصائية إدارة النفايات الأول بالمركز الوطني لإدارة النفايات، فاطمة الحسين، أن المركز يعمل على بناء استراتيجية وطنية لقطاع إدارة النفايات لتحديد توجهاته وكيفية مساهمتهم في القطاع الوطني.

وأضافت “فاطمة”، خلال حديثها لـ”أخبار 24″، أن هذه الاستراتيجية يتعقبها 25 مخططا استراتيجيا شاملا على مستوى مناطق المملكة، متطلعين لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تغطية جميع المناطق ابتداء من الرياض، لتحقيق المستهدف وهو تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2035 ابتداء بالنفايات البلدية الصلبة من خلال رفع نسبة تحول النفايات عن المرادم إلى 94% .

ونوهت بأن المركز قيم الوضع الراهن لحجم النفايات وكيفية الاستفادة منها، والتقنيات المطلوبة لمعالجتها، مشيرة إلى أن مشاركة المركز في معرض “مشروعات مدن متميزة ” تضمن استعراضا لدوره في تنظيم قطاع النفايات ما عدا النفايات المشعة والعسكرية، بجانب استعراض المخطط الاستراتيجي الشامل للتحول الصحيح في القطاع.

“مركز إدارة النفايات”: نتطلع لتغطية جميع المناطق ونستهدف تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2035

جديد المحليات
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