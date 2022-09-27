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جديد المناطق > القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة
27/09/2022   10:41 م

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (6) مواطنين، و(7) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (244) متنًا من الإبل، و(310) رؤوس من الغنم، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة

جديد المناطق
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