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جديد المحليات > “الجوازات”: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر
27/09/2022   10:41 م

“الجوازات”: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر

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شددت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر 10 سنوات فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم “البصمة والصورة”.

وأوضحت أن تسجيل الخصائص سيكون عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

ودعت الجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني “سبل”. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

"الجوازات": البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر

“الجوازات”: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر

جديد المحليات
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