 أحدها اليوم بجدة.. مزادات لبيع نحو 80 عقاراً ومنقولات في 3 مناطق

يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم (الأربعاء)، مزاداً حضورياً لبيع 26 عقاراً في محافظة جدة، وذلك ضمن 4 مزادات أعلنت لبيع نحو 80 أصلاً عقارياً ومنقولاً.
وقال مركز “إنفاذ” إن المزادات المعلنة بعضها حضوري والآخر إلكتروني، تعرض أراضي تجارية وسكنية وزراعية وفللا وعمائر في محافظة جدة، و33 سيارة في المدينة المنورة، وكسّارة وخلاطة إسفلت في الرياض.
يُذكر أن المركز يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
وفق “أخبار 24”.